بالأسماء.. غيابات الزمالك أمام بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء رحلته للدفاع عن لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يستضيف فريق بلاك بولز، بطل موزمبيق، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة. تضم المجموعة أيضًا فريق المصري البورسعيدي ونادي إنييمبا النيجيري، مما يزيد من أهمية المباراة الافتتاحية في مشوار الزمالك بالبطولة.

غيابات الزمالك في مواجهة بلاك بولز

يدخل الزمالك المباراة مفتقدًا 7 لاعبين لأسباب متعددة، ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام الفريق. من أبرز الغائبين:

  • محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي بسبب الإيقاف بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
  • محمد عبد الشافي: غياب بسبب عدم الجاهزية الكاملة بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي.
  • ناصر ماهر، محمد شحاتة، محمد السيد، وأحمد حمدي: غيابات بسبب الإصابة.
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التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز على التشكيلة التالية لمواجهة بلاك بولز:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: زياد كمال، نبيل عماد، عبد الله السعيد.

الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، أحمد مصطفى "زيزو".

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