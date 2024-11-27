رابطة الأندية تعلن نقل مباراة الأهلي والبنك في الدوري إلى ستاد السلام

أعلنت رابطة الأندية المصرية رسميًا إجراء تعديل في أماكن إقامة مباراتين ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2024-2025. وشمل القرار نقل مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، بالإضافة إلى لقاء زد إف سي أمام حرس الحدود، من استاد القاهرة الدولي إلى استاد السلام.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

تُقام مباراة الأهلي والبنك يوم الأحد، الموافق 1 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

مباراة زد ضد حرس الحدود

مباراة زد إف سي ضد حرس الحدود تُقام مساء يوم السبت، الموافق 30 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

يواصل النادي الأهلي تألقه في البطولة، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025 برصيد 7 نقاط، محققًا أداءً قويًا يعزز من تطلعاته للمنافسة على اللقب.