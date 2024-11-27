رابطة الأندية تعلن نقل مباراة الأهلي والبنك في الدوري إلى ستاد السلام

الفجر الرياضي
الأهلي ضد البنك الأهلي
الأهلي ضد البنك الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية رسميًا إجراء تعديل في أماكن إقامة مباراتين ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2024-2025. وشمل القرار نقل مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، بالإضافة إلى لقاء زد إف سي أمام حرس الحدود، من استاد القاهرة الدولي إلى استاد السلام.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

 تُقام مباراة الأهلي والبنك يوم الأحد، الموافق 1 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

txt

رسميًا.. عمر هشام طلعت مصطفى رئيسًا لاتحاد الجولف بالتزكية

txt

أموريم يوضح موقف ثلاثي مانشستر يونايتد من مباراة جليمت

مباراة زد ضد حرس الحدود

مباراة زد إف سي ضد حرس الحدود تُقام مساء يوم السبت، الموافق 30 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

يواصل النادي الأهلي تألقه في البطولة، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز  للموسم الحالي 2024-2025 برصيد 7 نقاط، محققًا أداءً قويًا يعزز من تطلعاته للمنافسة على اللقب.

رابطة الأندية الأهلي البنك الاهلي الاهلي والبنك الاهلي الدوري المصري

مواد متعلقة

فرديناند يدافع عن صلاح ويفسر تصريحاته الأخيرة

لاعب باريس سان جيرمان على رادار الدوري الألماني

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

سوسن بدر: فلسطين ولبنان سيظلان قويان وصامدين (خاص)

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ