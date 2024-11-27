لاعب باريس سان جيرمان على رادار الدوري الألماني

الفجر الرياضي
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يدخل كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، دائرة حسابات أحد أندية الدوري الألماني وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل 2025.

كولو مواني مطلوب في لايبزيج

وحسب صحيفة “بيلد” الألمانية فإن كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان مطلوب بقوة في لايبزيج الألماني.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى إن نادي لايبزيج يريد ضم كولو مواني من باريس سان جيرمان بنظام الإعارة في الفترة الشتوية المقبلة.

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وذكرت الصحيفة الألمانية إن حال عدم تعاقد لايبزيج مع مواني في يناير، سيعاود النادي محاولاته في الصيف ولكن بعرض لشراء اللاعب.

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