اللجنة الأولمبية تعتمد القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات المواي تاي

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية القائمة النهائية لانتخابات الاتحاد المصري للمواي تاي التي تقام يوم الأحد المقبل في المركز الأولمبي بالمعادي لاختيار مجلس إدارة جديد يدير شئون الاتحاد خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

اعتماد القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات المواي تاي

وحسم محمد إبراهيم رئاسة الاتحاد المصري للمواي تاي لدورة انتخابية جديدة كما حسم محمد أحمد علي منصب نائب الرئيس لعدم وجود مرشحين على ذلك المنصب وأيضا حسم أحمد رمضان منصب أمين الصندوق لنفس ذات السبب.

فيما تقدم 6 مرشحين على منصب عضوية مجلس الإدارة ليتم اختيار 5 مرشحين من بينهم وهم مصطفى محمد نصر، محمد سعد شعبان، شادي أنور علي، محمد جلال كمال، سارة أحمد عبده، أحمد سليمان محمد كامل.

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد المصري للمواي تاي 7 هيئات وهم نادي السكة الحديد القاهرة، نادي كوم حمادة، نادي اهلي فارسكور، نادي ٢٣ يوليو الرياضي، نادي الخانكة الرياضي، نادي المعدية، نادي النيل للرياضات المائية.