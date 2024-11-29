عاجل| الفجر ينفرد.. إمام عاشور يصل الأهلي للتحقيق معه

الفجر الرياضي
إمام عاشور
إمام عاشور

وصل منذ قليل، إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة بعد أن غاب عن مران المارد الأحمر اليوم بقرار من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي.

إمام عاشور يتواجد في مقر الأهلي بعد تغريمه

قال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ “الفجر الرياضي” أن إمام عاشور وصل منذ قليل في تمام الخامسة مساء اليوم، مقر التتش للتحقيق معه بعد أن تم تغريمه مليون جنيه لما بدر منه في مباراة استاد أبيدجان الماضية، وما شاركه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب إعلان القرار.

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ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غد الأحد على ملعب التتش بالجزيرة في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباريات الدوري هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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