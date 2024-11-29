"منع مأساة جديدة في الملاعب".. حكم في الدرجة الثالثة ينقذ لاعبًا من الموت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أنقذ أحمد ربيع ياسين حكم مباراة سوهاج ضد صدفا في دوري الدرجة الثالثة، لاعبا من الموت.

حكم مباراة سوهاج وصدفا ينقذ لاعبًا من الموت

وقال مصدر مقرب شاهد الواقعة لـ "الفجر الرياضي": "في مباراة صدفا مع سوهاج بإحدى مباريات دوري القسم الثالث، اصطدم لاعبين في الهواء وسقط أحدهم أرضا، وعلى الفور طلب الحكم دخول الجهاز الطبي".

وأضاف: "وتعرض اللاعب لصدمة قوية ليبقى على الأرض وتدخل حكم المباراة أحمد ربيع ياسين بمساعدة الجهاز الطبي من أجل علاج اللاعب".

وتابع: "ويعمل حكم المباراة في الأساس أخصائي تمريض لذلك قام بقياس درجة القلب لتظهر النبضات الضعيفة ليخرج اللاعب من الملعب".

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وأتم: "عاد اللاعب من جديد لكن أغمي عليه مرة أخرى ليعالجه الحكم مرة أخرى بمساعدة المسعفين وينقل إلى المستشفى بعدها مباشرة ليتلقى العلاج اللازم".

ويعد أحمد ربيع ياسين "29 عاما" أخصائي تمريض بقسم رعاية القلب ويعمل بالتحكيم منذ عام 2016.

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