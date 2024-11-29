عاجل.. رسالة اعتذار من إمام عاشور إلى الأهلي وجمهوره

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قدم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، اعتذارًا إلى النادي وجماهيره عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

إمام عاشور يعتذر بعد أزمته مع الشناوي ورمضان

إمام كتب عبر ستوري بحسابه على موقع التواصل انستجرام:"أولا كل الاحترام والتقدير لزمايلي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير وأنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد مني ومتقبل العقوبة وده شيء طبيعي لان الفريق بين هنا واي حتة تانية كبير أوووي".

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وأضاف:"للأسف فاكرين بالفبركة على السوشيال والتصريحات الكذب على لسان أخويا ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجمهوره ده مش هيحصل".

وتابع:" أنا فخور بالأهلي وممتن جدا بدعم ومساندة جمهور الأهلي.. أعظم جمهور في الكون".

وأتم:"وبإذن الله طموحاتي وأحلامي تتحق هنا".

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