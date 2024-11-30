موعد مباراة باير ليفركوزن ضد يونيون برلين في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق يونيون برلين، مساء اليوم السبت الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ليفركوزن ضد يونيون برلين في الدوري الألماني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة يونيون برلين وباير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الألماني، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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ويحتل فريق باير ليفركوزن المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد يونيون برلين في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن ضد يونيون برلين

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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