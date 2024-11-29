عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة لتحويل الميزانية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فوضت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي مجلس الإدارة، في جدول الأعمال، وذلك نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يقوم المجلس بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.

عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة لتحويل الميزانية 

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عدم اكتمال النصاب في الجمعية العمومية للأهلي.. واستمرار شغر منصب نائب الرئيس


وشهدت الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني الذي عقد اليوم حضور (2941) عضوًا فقط، في حين كان النصاب القانوني يتطلب حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.

أما بخصوص منصب نائب الرئيس فيظل شاغرًا لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية، وفقًا للائحة النظام الأساسي.
 

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