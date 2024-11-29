إمام عاشور يخوض مرانًا منفردًا في التتش تنفيذًا لعقوبة الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أدى إمام عاشور، لاعب الأهلي، تدريبات فردية عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، وذلك تنفيذًا لعقوبة فرضها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

إمام عاشور يخوض مرانًا منفردًا في التتش

جاؤ ذلك بعد اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته في مباراة الأهلي أمام استاد أبيدجان يوم الثلاثاء الماضي في بداية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الأهلي 4-2.

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وقرر الجهاز الفني فرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه على عاشور، بالإضافة إلى حرمانه من المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، مما يعني غيابه عن مباراة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وكان إمام عاشور قد خاض مرانًا فرديًا أمس رغم حصول الفريق على راحة، كما خاض مرانًا آخر عصر اليوم بعد المران الصباحي للفريق، تحت إشراف كارلوس بيرنيجر، مساعد كولر، الذي يتولى متابعة تدريبات اللاعبين المستبعدين من المباريات ولاعبي الدكة.
 

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