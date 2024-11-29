عمرو السولية يعاتب إمام عاشور بسبب ستوري إنستجرام

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وجه عمرو السولية، نجم الأهلي، انتقادًا لزميله إمام عاشور بعد نشر الأخير ستوري عبر إنستجرام، ينتقد فيه قرارات جهاز الكرة في النادي، التي أسفرت عن تغريمه بمليون جنيه.

عمرو السولية يعاتب إمام عاشور

وأكد السولية، بصفته أحد قادة الفريق، على ضرورة حذف الاستوري والابتعاد عن التعليق على هذه القرارات، وهو ما لاقى قبولًا من إمام عاشور الذي قام بحذف المنشور.

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الأهلي يعلن عن توقيع غرامة مالية كبيرة على أمام عاشور لهذا السبب

وأثارت الأزمة تعقيدًا بعد استياء إمام عاشور من استبعاده من التشكيلة الأساسية أو حتى من قائمة البدلاء في مباراة ستاد أبيدجان، التي انتهت بفوز الأهلي برباعية.

وقد تدخل محمد الشناوي، قائد الفريق، مطالبًا اللاعب بعدم تصعيد الموقف، مما أدى إلى توتر العلاقة بينهما.

وبناءً على تصرفاته بعد المباراة، أعلن النادي الأهلي عن تغريم إمام عاشور مليون جنيه نتيجة اعتراضه على عدم مشاركته.

 

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