عاجل.. إمام عاشور يقدم اعتذار لـ الأهلي وينفي ما تم تداوله على السوشيال ميديا

قدم إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، اعتذاره بعد الحادثة التي وقعت مع قائد الفريق محمد الشناوي، والتي أسفرت عن تغريمه بمبلغ مليون جنيه واستبعاده من التدريبات.

وقال إمام عبر حسابه على إنستجرام: "أوجه كل الاحترام لزملائي وكل أفراد الفريق، وأعتذر عن أي تصرف قد يكون سبب في إزعاج أي شخص. أنا أقبل العقوبة لأنها جزء من المسؤولية".

وأضاف: "هناك فرق كبير بين هنا وأي مكان آخر، وللأسف تم تداول بعض الأخبار المغلوطة عبر السوشيال ميديا، لكن هذا لن يؤثر على علاقتي بالنادي الأهلي وجماهيره."

واختتم: "أنا فخور بأنني جزء من الأهلي، وأشكر جماهيره الرائعة على دعمهم، وبإذن الله سأواصل السعي لتحقيق طموحاتي هنا."