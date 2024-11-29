كولر يحسم مصير إمام عاشور من رحلة جنوب إفريقيا بعد أزمته الأخيرة

سيقرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مصير إمام عاشور بشأن مشاركته في رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا لملاقاة أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كولر يحسم مصير إمام عاشور من رحلة جنوب إفريقيا

تستمر عقوبة إمام عاشور بالتدريب بشكل منفرد حتى 3 ديسمبر المقبل، بينما حدد الجهاز الفني موعد سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا في 4 ديسمبر استعدادًا لملاقاة أورلاندو بيراتس يوم 7 ديسمبر.

وتصاعدت الأزمة بعد أن أبدى إمام عاشور استياءه من استبعاده من المشاركة في مباراة ستاد أبيدجان التي انتهت بفوز الأهلي برباعية، مما دفع قائد الفريق محمد الشناوي لمطالبته بعدم إثارة المشاكل، وهو ما زاد من تعقيد الموقف بينهما.

وأعلن النادي الأهلي عن تغريمه مليون جنيه نتيجة اعتراضه على عدم مشاركته في المباراة.