عدم اكتمال النصاب في الجمعية العمومية للأهلي.. واستمرار شغر منصب نائب الرئيس

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، التي عُقدت على مدار يومين، عن عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، حيث سجل 2941 عضوًا حضورهم في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساءً.

عدم اكتمال النصاب في الجمعية العمومية للأهلي

وكان قد تم تحديد شرط حضور 10% من الأعضاء، أي خمسة آلاف عضو، لإتمام النصاب القانوني، ولكن مع تسجيل 2941 عضوًا فقط، لم يتحقق ذلك.

وبناءً عليه، قررت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية تفويض مجلس إدارة النادي لمناقشة جدول الأعمال بالكامل باستثناء الميزانية والموازنة والحساب الختامي، حيث سيتم إحالتها للجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات.

كما تم التأكيد على استمرار شغر منصب نائب الرئيس بعد عدم اكتمال النصاب، وهو المنصب الذي أصبح شاغرًا منذ وفاة العامري فاروق في 26 يناير الماضي.