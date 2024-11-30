روبن دي لاريد يعلق على مستوى مبابي مع ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فشل الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في إثبات جدارته مع الملكي منذ التعاقد معه حتى الآن

روبن دي لاريد يعلق على مستوى مبابي مع ريال مدريد 

ووصل مبابي هذا الصيف إلى ريال مدريد من أجل تعزيز صفوفه قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ولكن لم يقدم ما هو مطلوب منه.

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وفي هذا السياق فقد علق النجم السابق روبن دي لاريد على تواجد مبابي مع ريال مدريد والمشاكل التي يمر بها مؤخرًا.

وجاء حديث روبن خلال تصريحات أدلى بها إلى إذاعة كادينا سير التالي والتي كشف من خلالها عن أزمة مبابي.

وقال روبن: “سعى جمهور الفريق الأبيض إلى أن يكون مبابي خليفة كريستيانو، ولكن أحبط مبابي أحلامهم جميعًا.

وأكد: "الحقيقة واضحة جدًا، فينيسيوس جونيور البرازيلي أبرز منه وقد أصبح حاسمًا أكثر منه”.

وأتم: “تواضع مبابي الذي وصل له وحب الجميع له لا يكفي وحده، كان يجب عليه إثبات جدارته مع الفريق".

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