سبب اجتماع جوميز مع معاونيه في مران الزمالك اليوم

الفجر الرياضي
جوميز
جوميز

اجتمع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع جهازه المعاون على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

اجتماع جوميز مع معاونيه في مران الزمالك اليوم

وقام جوميز بتوزيع بعض المهام على معاونيه خلال المران، وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لخوض بعض الفقرات البدنية.

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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية، اليوم السبت، على ملعب النادي اليوم بعدما على اللاعبون راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية مساء الأربعاء، ثم الفوز وديًا على مدينة نصر بهدف دون مقابل صباح يوم الخميس الماضي في لقاء شهد مشاركة البدلاء والمستبعدين من لقاء بطل موزمبيق.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

البرتغالي جوزيه جوميز التدريبات الجماعية الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الزمالك

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