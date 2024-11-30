حمد إبراهيم يُعلن قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة إنبي بالدوري العام
أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء إنبي غدا الأحد في رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الدراويش المختارة لخوض اللقاء كالتالي:
حارس مرمى: أحمد عادل،كمال السيد، عبد الله جمال
خط الدفاع: محمد نصر، محمد عمار،عبد الكريم مصطفى،حاتم سكر،عبد الله محمد.
خط الوسط: عماد حمدي،هشام محمد،محمد حسن،محمد بيومي،محمد عبد السميع،عبد الله السعيد،عبد الرحمن الدح،محمد خطاري،عبد الرحمن كتكوت،عمر القط،على الملواني، إبراهيم عبد العال.
خط الهجوم: مروان حمدي،نادر فرج، النبريصي،إريك تراوري،محمد زيدان.