سام مرسي يرفض ارتداء شارة دعم المثليين في مباراة إيبسويتش تاون

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

في موقف لافت، رفض النجم المصري سام مرسي، لاعب فريق إيبسويتش تاون، ارتداء شارة دعم المثليين في مباراة الفريق أمام نوتينجهام فورست مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سام مرسي يرفض ارتداء شارة دعم المثليين

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موعد مباراة ارسنال ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

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تشكيل نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

على الرغم من التزام اللاعبين الآخرين بارتداء الشارة، اختار مرسي الظهور بشارة القيادة المعتادة الخاصة به، مؤكدًا رفضه دعم المثليين بهذه الطريقة.

يُعتبر سام مرسي قائد فريق إيبسويتش تاون وأحد الأسماء البارزة في تشكيل الفريق الأول.

 

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز المصري سام مرسي النجم المصري نوتينجهام فورست

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