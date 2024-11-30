كشفت تقارير صحفية عن قرار اتخذته إدارة النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد بشأن تجديد تعاقدها مع نجم الفريق كريستيان تريكسن بنهاية الموسم الجاري.

مانشستر يونايتد يحدد موقفه من تجديد عقد إريكسن

وأشارت "سكاي سبورتس" بأن إريكسن سينتهي عقده في شهر يونيو 2025، ومن غير المرجح أن يتم تجديده لفترة أخرى، الأمر الذي يثير الشكوك حول مستقبل اللاعب.

وأكد التقرير، أن اليونايتد حاليٕا بدأ يتحرك في أكثر من اتجاه لتأمين لاعب وسط يحل محل الدنماركي بعد مغادرته صفوف الفريق العام المقبل.