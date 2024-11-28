بطلب من أموريم.. مانشستر يونايتد يحسم التعاقد مع صفقة الساحر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير إيطالية إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعي جاهدًا للحصول على خدمات الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لشبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، فأن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عرض مالي ضخم لحسم صفقة التعاقد مع كفاراتسخيليا خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن البرتغالي روبن أموريم المدرب الجديد للشياطين الحمر طلب من إدارة النادي التعاقد مع النجم الجورجي، حيث يعتبره هو القطعة الناقصة في خط هجوم المانيو.

وأوضحت بأن إدارة مانشستر يونايتد وذكرت أن يونايتد مستعدة لتقديم عقد مدته خمس سنوات بقيمة 8 ملايين لكل موسم بالإضافة إلى مكافآت وحوافز جانبية لضم نجم فريق الجنوب الإيطالي. 
 

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