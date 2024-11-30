بطلب من أنشيلوتي.. ريال مدريد يتخلى عن نجم الفريق

كشف الإعلامي ماريو كورتيجانا، عن خطة ريال مدريد للتعاقد مع ظهير أيسر في الفترة المقبل، سيجعل النادي يتخلى عن أحد اللاعبين الذين يشغلون هذا المركز في قائمته.

ريال مدريد يتخلى عن نجم الفريق

وأشار ماريو أن اللاعب الأقرب للرحيل هو فران غارسيا، الذي يفضل عليه أنشيلوتي فيرلاند ميندي حيث لم يشارك الإسباني في الموسم الحالي سوى لـ 600 دقيقة في 14 مباراة.

والجدير بالذكر أن المرينجي يرغب في ضم الفونسو ديفيز، لتدعيم مركز الظهير الأيسر حيث سينتهي عقده مع البايرن بنهاية الموسم الجاري.