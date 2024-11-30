بأقدام سافيتش.. الهلال يفوز أمام الشباب بثنائية في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا مهما وصعبا أمام نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والشباب

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تشكيل الهلال الرسمي أمام الشباب في دوري روشن السعودي

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وانطلقت صافرة بداية مباراة الهلال والشباب برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الأول للشباب في الدقيقة 6 صنع بودينسي وعادل سافيتش النتيجة للهلال في الدقيقة 14 وسجل حمدلله هدف ثاني ولكن تم الغاؤه للتسلل في الدقيقة 33.

وتلقى كوليبالي البطاقة الحمراء في الدقيقة 44 وانتهى الشوط الأول 1/1 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وطرد الشراري في الدقيقة 59 وعاد سافيتش بهدف الفوز في الدقيقة 62 وانتهت المباراة 2/1.

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