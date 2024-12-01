أبرزهم كهربا.. ثلاثي الأهلي يتدخلون لحل أزمة إمام عاشور مع الشناوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تدخل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحل أزمة إمام عاشور لاعب الفريق مع زميله الحارس الدولي محمد الشناوي، تجنبا لتفاقم الأزمة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

ثلاثي الأهلي يتدخلون لحل أزمة إمام عاشور والشناوي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك محاولات من جانب بعض لاعبي الأهلي لحل الأزمة بين إمام عاشور ومحمد الشناوي ".

txt

مدرب منتخب إيطاليا السابق: نحن من اكتشف محمد صلاح.. وأتمنى انتقاله إلى هذا النادي

txt

توقيت متابعة مباراة نيس ضد ليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة لها

وأضاف:" ما فعله إمام عاشور لا يصح، وهو ليس اللاعب الوحيد الذي يجلس على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي، ويجب عليه الاعتذار إلى زميله محمد الشناوي".

وأوضح:" كهربا ورامي ربيعة وعمرو السولية، تدخلوا لحل الازمة بين إمام عاشور ومحمد الشناوي، ولتهدئة الوضع بينهما".
 

مواد متعلقة

أتلتيكو مدريد يكتسح بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك في الدوري المصري

Elfagr.org

الأكثر قراءة

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024: استقرار بعد ارتفاعات لعيار 21

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تحسن الطقس في الإسكندرية اليوم 1 ديسمبر 2024: درجات الحرارة والفرص الممطرة

كل ما تحتاج معرفته عن شريحة eSIM في مصر: الموعد، المميزات وطريقة التفعيل

مصر تستعد لإطلاق تقنية eSIM لتطوير الاتصالات: كل ما تحتاج معرفته

سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب