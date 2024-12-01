موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون عصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل المان يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة أربع مواجهات، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.