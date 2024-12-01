موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون عصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل المان يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة أربع مواجهات، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة مثلهم.

الزمالك يحسم ملف تجديد محترف الفريق

عاجل.. الزمالك يطعن في حكم مستحقات باتشيكو أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.

مواد متعلقة

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

الدوماني: مباراة الزمالك والمحلة ستكون ممتعة..والأبيض لديه دوافع كبيرة للفوز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| موقف صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك في دوري نايل

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي