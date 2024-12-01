ترتيب الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

الفجر الرياضي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج العاشر في تاريخه في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة.

مازال ليفربول يواصل احتلاله لصدارة البريميرليج برصيد 31 نقطة بينما يحتل برايتون المركز الثاني برصيد 23 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - ليفربول 31 نقطة

2 - برايتون 23 نقطة

3- مانشستر سيتي 23 نقطة

4- تشيلسي 22 نقطة

5- آرسنال 22 نقطة

6 - توتنهام 19 نقطة

7 - نوتنجهام فورست 19 نقطة

8 - أستون فيلا 19 نقطة

9 - فولهام 18 نقطة

10 - نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

11 - برينتفورد 17 نقطة

12 - مانشستر يونايتد 16 نقطة

13 - بورنموث 15 نقطة

14 - ويستهام يونايتد 15 نقطة

15 - إيفرتون 11 نقطة

16 - ليستر سيتي 10 نقاط

17 - وولفرهامبتون 9 نقاط

18 - إيبسويتش تاون 9 نقاط

19 - كريستال بالاس 8 نقاط

20 - ساوثهامبتون 5 نقاط

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