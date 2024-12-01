نجح محمد صبيح، في الحفاظ على منصبه رئيسا للاتحاد المصري للكيك بوكسينج لدورة جديدة تستمر حتى عام 2028 وذلك خلال الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم الأحد في مقر اللجنة الأولمبية المصرية بهيئة استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

محمد صبيح يفوز برئاسة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج

وجاء اختيار محمد صبيح رئيسا للاتحاد المصري للكيك بوكسينج بالتزكية حيث لم يتقدم أحد لمنافسته في الانتخابات نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها صبيح في اللعبة منذ أن أسس الاتحاد ليحقق خلال السنوات الماضية طفرات كبيرة في تطوير اللعبة لتصبح أكبر اتحاد رياضي في الألعاب النزالية.

وضم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج للدورة الانتخابية 2024 / 2028 محمد صبيح رئيسا وفي العضوية كل من الحكم الدولي زينب محمد مأمون حبيب ومحمد الزعيم، أحمد أمين، محمد منطاوي، بسمة علي.

ومن المقرر إجراء انتخابات داخلية في مجلس الإدارة حيث سيتم عقد أول اجتماع لاختيار المناصب الداخلية في المجلس من نائب الرئيس وأمين الصندوق.

وفي أول تعليق له بعد الفوز وجه محمد صبيح رسالة شكر إلى أعضاء الجمعية العمومية وأسرة اللعبة من مدربين وحكام ولاعبين وأولياء أمور مؤكدا على استمرار الجهود المبذولة في تطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة.

وتعهد محمد صبيح، بمواصلة العمل على المزيد من الانتشار والذي غطى محافظات الجمهورية بالكامل مما أوجد شعبية كبيرة بين المشاهير لا سيما في الوسط الفني الذين اتجهوا لممارسة رياضة الكيك بوكسينج في الأونة الأخيرة.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إحداث تطوير كبير للعبة على مستوى الانتشار وعلى مستوى النتائج والاحتراف، مؤكدا أن ما حدث خلال السنوات الأربعة الماضية كانت البداية وسوف تشهد الفترة المقبلة طفرة نوعية كبيرة لرياضة الكيك بوكسينج.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي رئيس الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، أستاذ أحمد عبد العليم مندوب اللجنة الأولمبية المصرية، جمال منصور مندوب اللجنة الأولمبية، والمستشار محمد عمر المشرف القضائي على الجمعية العمومية.