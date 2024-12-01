كورتوا يعلق على وصوله لـ250 مباراة مع ريال مدريد وهذه نصيحته لـ مبابي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، على وصوله لـ250 مباراة رفقة الفريق الملكي وذلك بعد الفوز على خيتافي 2-0 في بطولة الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

كورتوا: وصول لـ250 مباراة مع ريال مدريد أمر خاص جدًا

قال كورتوا في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “250 مباراة مع ريال مدريد؟  إنه أمر خاص جدًا، وهو شيء لا أستطيع أن أحلم به إلا في أفضل نادٍ في العالم".

وتابع: “مبابي؟ نحن ندعمه وهو لاعب رائع، لقد واجهته كخصم عدة مرات، إنه يقوم بعمل عظيم وفي بعض الأحيان تكون الأهداف مثل الكاتشب، عندما تخرج من الزجاجة تخرج كلها دفعه واحدة”.

وأضاف كورتوا: “كان لدينا ردة فعل جيد بعد الهزيمة في المباراة السابقة، لقد خلقنا خطورة وسجلنا هدفين. في الشوط الثاني نسينا قليلًا كيفية اللعب، لكن أتيحت لنا العديد من الفرص”.

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وواصل: “لقد تحسننا كثيرًا وعلينا أن نستمر على هذا المنوال، تنتظرنا مباراتان صعبتان لكن إذا كنت تريد الفوز بالدوري عليك الفوز في تلك الملاعب”.

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