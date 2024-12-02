التلفزيون المصري ينقل مباراة غزل المحله والزمالك بـ 13 كاميرا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قررت إدارة البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري تكليف المخرج المبدع احمد رمزي لإخراج مباراه غزل المحله والزمالك آلتي ستذاع علي الهواء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء في الاسبوع الرابع من الدوري العام في كرة القدم.

جاء هذا التكليف من قبل اداره البرامج الرياضيه  متمثله في وليد فاروق مديرا اداريا واسامه الهواري مديرا فنيا ومحمد ابراهيم المشرف علي الرياضه بالتليفزيون المصري.

وقال أحمد رمزي أن هذا المباراه سيتم نقلها علي الهواء مباشره من خلال وحده البث المباشر 4K24.

وبين أن إدارة البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري قد وفرت 13 كاميرا لهذه المباراه الهامة مقسمة كالتالي:ـ 2 كاميرا ستيد كام بالاضافه إلى كرين وعدد 2 كاميرا علي خط المرمي وثمانيه كاميرات اخري لاحداث المباراه.

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واضاف المخرج أحمد رمزي أنة ياتي هذا الاهتمام من قبل السيد محمد ابراهيم المشرف علي البرامج الرياضيه بعد التطوير الواضح الذي حدث بملعب المحله والتغيير الكلي في شكل الملعب من تغير ارضيه ونجيله الملعب كامله وتركيب كراسي بالمدرجات وعمل مقصوره "VIB" لكبار الشخصيات.

جاء هذا التطوير والتغيير الواضح بناء علي جهود الاستاذ وليد خليل رئيس مجلس اداره غزل المحله وتحمله كافه المصروفات بمعاونه كبار الشخصيات ورجال الاعمال في مدينه المحله.

تاتي هذه المباره في الاسبوع الرابع من عمر الدوري العام حيث يحتل الزمالك المركز  
السابع برصيد 6 نقاط في ترتيب الجدول بينما يحتل غزل المحله المركز العاشر برصيد اربع نقاط  
ويسعي كلا الفريقين لحصد نقاط المباره حيت تاتي اهميه  هذه المباراة لنادي الزمالك لمصالحه جماهيره بعد الخساره من المصري بينما يدخل غزل المحله منتشيا بعد الفوز علي الجونه واحد صفر باستاد خالد بشاره.

إدارة غزل المحلة التليفزيون المصري المقاولون العرب والداخلية
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التلفزيون المصري ينقل مباراة غزل المحله والزمالك بـ 13 كاميرا

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