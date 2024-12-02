تشكيل إشبيلية الرسمي لمواجهة أوساسونا في الدوري الاسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن المدرب الإسباني فرنسيسكو غارسيا عن تشكيل فريقه اشبيلية لمواجهة أوساسونا اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

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التشكيل الرسمي لمواجهة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: الفارو فيرنانديز.

خط الدفاع: كيكي سالاس،خوسيه،لويك باديه، ادريا.

خط الوسط: البرت،نيمانيا،جبريل سو.

خط الهجوم: بيكي فيرنانديز، ايزاك روميرو،دودي لوكيباكو.

ويتواجد اشبيلية في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، بينما يحل أوساسونا في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

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