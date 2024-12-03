مدرب إنبي الجديد: هدفنا صناعة جيل جديد ونجوم للكرة المصرية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث محمد إسماعيل المدير الفني الجديد لنادي إنبي، عن كواليس رحيل سيد ياسين المدير الفني السابق للفريق البترولي، بعد فوزه على الإسماعيلي.

مدرب إنبي الجديد: هدفنا صناعة جيل جديد ونجوم للكرة المصرية

وقال محمد إسماعيل في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: التقييم لم يكن لسيد ياسين في 4 مباريات فقط ولكن هناك تارجت وهدف معين، وهو ليس من الموسم الحالي ولكنه من الموسم الماضي.

وأضاف محمد إسماعيل: لدينا نظام معين وهناك أشياء كنا نريدها أن تتم واختيار هذا القرار في هذا التوقيت وبعد المكسب، هو دليل على أن الأمر ليس له علاقة بالفشل لكن رؤية النادي هي أن هناك تارجت وهدف يسعى النادي لتحقيقه ومحمد إسماعيل هو من سيحقق ذلك في هذه المرحلة.

وتابع مدير الكرة السابق بنادي إنبي: نريد تصعيد لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة، ونحن لا ننافس على الدوري، لكن هدفنا وجود بدائل ونجوم مميزة نقدمها للكرة المصرية.

واختتم محمد إسماعيل: النادي رأى أن الفريق لا بد أن يسير على الطريق الصحيح من أجل بناء جيل جديد نقدمه للكرة المصرية، لذلك تم التغيير.

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