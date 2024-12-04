الأهلي يحسم ملف مدير الكرة خلال أيام
كشف الإعلامي خالد الغندور، ما يحدث في ملف البحث عن مدير كرة جديد للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية.
الأهلي يحسم ملف مدير الكرة
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" في وقت سابق أكدنا أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، يدرس السيرة الذاتية للعديد من الأسماء لشغل منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي".
وأضاف: "محمد رمضان جهز قائمة مختصرة لشغل المنصب وعلى رأس تلك القائمة وليد سليمان وعلاء ميهوب".
واختتم: "كان هناك تفكير في محمد شوقي ولكنه يفضل استكمال مسيرته التدريبية ولا يفضل العمل في الجانب الإداري".