200 ألف دولار سر صفقة أوڤي إيجاريا في الزمالك

الفجر الرياضي
أوفي إيجاريا
أوفي إيجاريا

كشف الإعلامي خالد الغندور، مستجدات مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب الإنجليزي أوفي ايجاريا.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الأيام الماضية كان هناك مشكلة على مدة العقد لان الزمالك كان مصمم على التعاقد مع اللاعب لمدة 6 شهور وبعد المفاوضات اللاعب وافق على قرار النادي".

وأضاف: "بعد الاتفاق على مدة العقد ظهر خلاف جديد بسبب قيمة التعاقد الذي سيتقاضاه اللاعب".

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واستطرد:" أوفي إيجاريا طلب الحصول على 500 الف دولار في الموسم والزمالك يرغب في دفع 200 الف دولار فقط".

واختتم:" المفاوضات في طريقها للنجاح واللاعب سيوافق على تقريب المبلغ وسيكون في مصر خلال أيام".

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