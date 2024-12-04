200 ألف دولار سر صفقة أوڤي إيجاريا في الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، مستجدات مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب الإنجليزي أوفي ايجاريا.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الأيام الماضية كان هناك مشكلة على مدة العقد لان الزمالك كان مصمم على التعاقد مع اللاعب لمدة 6 شهور وبعد المفاوضات اللاعب وافق على قرار النادي".

وأضاف: "بعد الاتفاق على مدة العقد ظهر خلاف جديد بسبب قيمة التعاقد الذي سيتقاضاه اللاعب".

واستطرد:" أوفي إيجاريا طلب الحصول على 500 الف دولار في الموسم والزمالك يرغب في دفع 200 الف دولار فقط".

واختتم:" المفاوضات في طريقها للنجاح واللاعب سيوافق على تقريب المبلغ وسيكون في مصر خلال أيام".