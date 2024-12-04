بعثة الأهلي تغادر إلى جنوب إفريقيا

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، غادرت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل في طريقها إلى كينيا.

بعثة الأهلي تغادر إلى جنوب إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو، يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتستغرق الرحلة من القاهرة إلى جنوب إفريقيا ما يقرب من ١٠ساعات يتخللها ترانزيت في كينيا.

وحرص الكابتن حسام غالي، رئيس البعثة على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

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وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني قبل الانتقال للجوانب الخططية. وأجرى مارسيل كولر تقسيمة بالكرة بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات لبطولة إفريقيا بالفَوز علي فريق استاد أبيدجان الإيفواري 4ـ2 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

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