المعسكر المغلق هدية نجوم مصر لمنتخب بني سويف استعدادا لنهائي دوري مراكز الشباب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقبل مجلس إدارة نادي نجوم مصر برئاسة المستشار فايز عبد العظيم، وسيد نجيب نائب رئيس مجلس الإدارة وحسين مسعود أمين الصندوق الحاج حسين مسعود اليوم الخميس، بعثة منتخب بني سويف لإقامة معسكر مغلق داخل النادي.

المعسكر المغلق هدية نجوم مصر لمنتخب بني سويف

ويتضمن المعسكر المغلق الذي يأتي في إطار دعم مجلس إدارة نادي نجوم مصر لمنتخب المحافظة قبل اللقاء المرتقب بنهائي دوري مراكز الشباب التدريبات على ملعب النادي والإقامة داخل فندق النادي.

يأتي ذلك استعدادا لخوض المنتخب نهائي دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة.

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ويواجه منتخب بني سويف نظيره منتخب القليوبية السبت المقبل بنهائي دوري مراكز الشباب على ملعب استاد القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
 

استاد القاهرة الشباب والرياضة اليوم الخميس بني سويف دوري مراكز الشباب دوري مراكز

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