مونديال الأندية 2025.. سيتي حامل اللقب يواجه يوفنتوس

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أوقعت قرعة النسخة الأولى من كأس العالم لأندية كرة القدم بمشاركة 32 فريقا التي استضافتها ميامي، مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب مع يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي والعين الإماراتي في المجموعة السابعة ضمن دور المجموعات.

مونديال الأندية 2025.. سيتي حامل اللقب يواجه يوفنتوس

يواجه ريال مدريد الإسباني المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا وصاحب أكبر عدد من الألقاب في المونديال (5)، الهلال السعودي في مباراته الافتتاحية، قبل لقاء باتشوكا المكسيكي وسالزبروج النمسوي في المجموعة الثامنة.

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يشهد اللقاء بين فريق العاصمة الإسبانية والهلال، مواجهة تجمع بين قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي والنجم البرازيلي نيمار، اللذين شكلا ثنائيا شهيرا في باريس سان جرمان الفرنسي بين 2017 و2023.

تقام النسخة الأولى من هذه البطولة الجديدة التي تُنظم كل أربع سنوات، والتي تعرضت لانتقادات واسعة من اللاعبين والدوريات الوطنية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13يوليو المقبل في الولايات المتحدة، قبل عام واحد من كأس العالم التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يُشارك 32 فريقا في البطولة، مقسّمة وفق التالي: 12 فريقا لأوروبا، 6 لأميركا الجنوبية، 4 لكل من إفريقيا وآسيا وكونكاكاف (شمال ووسط أميركا والكاريبي). كما سيُشارك فريق واحد من أوقيانيا، ومقعد للمضيف أي الولايات المتحدة.

ووقع باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي في المجموعة الثانية القوية التي ضمّت أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوغو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأميركي.

يلعب بايرن ميونيخ الألماني مع بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في المجموعة الثالثة، فيما يلتقي كل من إنتر ميلان بطل إيطاليا ووصيف دوري الأبطال عام 2023، مع ريفربليت الأرجنتيني، مونتيري المكسيكي وأوراوا ريد دايموندز الياباني في المجموعة الخامسة.

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