عاجل.. مفاجأة بشأن باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في كأس إنتركونتينتال

الفجر الرياضي
باتشوكا المكسيكي
باتشوكا المكسيكي

يترقب النادي الأهلي مواجهة حاسمة أمام نظيره باتشوكا المكسيكي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال". اللقاء يُقام بعد 48 ساعة فقط على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يسعى المارد الأحمر لانتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد الإسباني.

مفاجآت حول باتشوكا المكسيكي

باتشوكا، الذي حقق انتصارًا كبيرًا على بوتافوجو البرازيلي بثلاثة أهداف دون رد في ربع النهائي، يخوض المباراة القادمة أمام الأهلي وهو يعاني على الصعيد المحلي:

  • يحتل الفريق المركز الـ16 في الدوري المكسيكي من بين 18 فريقًا.
  • جمع 13 نقطة فقط من 17 مباراة، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 4، وتلقى 10 هزائم.
  • آخر مباراة رسمية لعبها قبل مواجهة بوتافوجو كانت في 9 نوفمبر أمام إف سي خواريز، وخسرها بنتيجة ثقيلة، ما جعل الفريق يدخل هذه البطولة بعد غياب عن المنافسات لمدة 32 يومًا.
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الأهلي يسعى لعبور باتشوكا نحو نهائي البطولة

رغم معاناة باتشوكا في الدوري المكسيكي، إلا أن انتصاره على بوتافوجو أعاد إحياء آماله في المنافسة على اللقب. حسب تقرير نشرته شبكة "بي إن سبورتس"، فإن النادي المكسيكي يعتبر التأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال هدفًا رئيسيًا له في ظل خيبة أمله على الصعيد المحلي.

الفائز من مواجهة الأهلي وباتشوكا سيواجه ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة، المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر على ستاد لوسيل. الأهلي يسعى لتخطي هذا التحدي الصعب والوصول إلى النهائي لتحقيق إنجاز تاريخي جديد.

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