أحمد مجدي وحازم إمام يقودان مران الزمالك

الفجر الرياضي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

قاد أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد مجدي وحازم إمام يقودان مران الزمالك

وبدأ حازم إمام المدرب المساعد الجديد وعماد المندوه مدرب الحراس مهام عملهما في مران اليوم برفقة أحمد مجدي.

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حسين لبيب يحضر مران الزمالك بعد رحيل جوميز

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تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء المصري في الكونفدرالية

وحرص الجهاز الفني على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، لمطالبتهم بالتركيز في الفترة الحالية والتأكيد على أهمية مباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية، وضرورة الفوز والحصول على الثلاث نقاط للانفراد بصدارة المجموعة والتقدم خطوة نحو التأهل للدور التالي.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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