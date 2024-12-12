الايراني علي رضا فغاني حكما للأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال



يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعيين طاقم تحكيم بقيادة الايراني علي رضا فغاني حكما للساحة.



ويعاونه كلا من الأسترالي أنطون شيتينين مساعد أول، وأشلي بيتشام مساعد ثان، بينما يتواجد القطري سلمان فلاحي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجدخميس آلمري وويعاونه الهولندي روب ديبيرينك حكم فيديو مساعد .

وضرب الأهلي موعدا مع باتوشوكا بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف نظيفة، بينما باتشوكا بفوزه على بوتافوجو البرازيلي.

موعد المباراة

وتنطلق صافرة بداية المباراة يوم السبت القادم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة علي ستاد 974 في الدوحة بقطر.

