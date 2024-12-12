مدرب برشلونة يكشف حالة رافينيا

أشاد مدرب برشلونة، هانزي فليك، بلاعبي فريقه بعد الفوز الصعب على مضيفه بروسيا دورتموند الألماني 3-2، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أن الانتصار يمنح لاعبيه ثقة كبيرة في المباريات المقبلة.

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قال هانزي فليك عقب نهاية المباراة حول إصابة رافينيا: "ليس لديه شيء، كان مجرد تعب".

وتحدث المدرب عن مدى صعوبة اللقاء: "هذا الفوز يجب أن يمنحنا الثقة في أنفسنا، كان الموقف على المحك لكلا الفريقين، لأن الفوز كان خطوة كبيرة، نريد إنهاء الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى، وأظهر الفريق تلك الرغبة".

وأضاف: "أعتقد أنها كانت مباراة جيدة ضد خصم صعب للغاية الذي مارس الكثير من الضغط، بقينا مستقرين بعد 1-1 وفي النهاية حققنا الفوز".

وتابع: "علينا الحفاظ على نفس مستوى التركيز ضد ليغانيس الأسبوع المقبل في "الليجا"، الفريق متحد جدًا على أرض الملعب، وهذه هي الطريقة التي يمكننا بها لعب أسلوبنا".

وواصل: "عادةً ما يساعدنا هذا الانتصار على منحنا الثقة في أنفسنا، نحن فريق شاب جدًا، نلعب مباريات كل 3 أو 4 أيام، وكان مستوى العبء على اللاعبين شديدًا، لكن سلوكهم احترافي للغاية".

وأشاد بالفريق الألماني قائلًا: "دورتموند لديه فريق جيد جدًا، ومن دواعي سروري أن أتمكن من اللعب في مثل هذه الأجواء، ويسعدني جدًا رؤية هذا العدد الكبير من مشجعي برشلونة هنا اليوم".