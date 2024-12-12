محمد صلاح يفوز بجائزة الشهر في ليفربول

فاز الأسطورة المصرية محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة هدف الشهر، وذلك عن هدفه في مرمى برايتون خلال شهر نوفمبر.

صلاح يحصد جائزة هدف الشهر في الريدز

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس" فوز هدف محمد صلاح في شباك برايتون بجائزة أفضل هدف خلال شهر نوفمبر بالريدز.

وكان قد حقق الريدز الفوز على برايتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ارضية ملعب الانفيلد، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة البريميرليج لموسم 2024-2025.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة، من 14 مباراة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق تشيلسي والذي يمتلك في رصيده 31 نقطة من 15 مباراة.

ويتصدر محمد صلاح البالغ من العمر 32 عاما ترتيب هدافي البريميرليج في الموسم الجاري، برصيد 13 هدف.

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام فولهام، يوم السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، على أرضية ملعب انفيلد معقل الريدز.