عاجل.. نادي الفتح السعودي يعلن تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز مديرًا فنيًا للفريق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أعلن نادي الفتح السعودي، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ونشر حساب الفتح السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس صورة البرتغالي جوزيه جوميز، وعلقوا عليها: "رحبوا بالمستر جوزيه جوميز".

txt

"تيفو عالمي" و"شوارع صاخبة".. الفجر يرصد استعدادات رابطة الأهلي بقطر لمواجهات إنتركونتيننتال

txt

محمد صلاح يفوز بجائزة الشهر في ليفربول


وكان جوميز قد رحل خلال الساعات القليلة الماضية، عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.


ويستعد  فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

استاد الجيش البرتغالي جوزيه جوميز الفتح السعودي بنادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية جوزيه جوميز ستاد الجيش ببرج العرب

الأكثر قراءة

عاجل.. نادي الفتح السعودي يعلن تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز مديرًا فنيًا للفريق

عاجل | ملخص آخر جلسات الأسبوع في البورصة المصرية

بعد أزمته الصحية.. رنا سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها مالك

لهذا السبب.. أروى جودة تتصدر التريند

وزير الإسكان يتفقد أعمال الطرق والمرافق بالأراضي المضافة بالعبور الجديدة

بعد وصوله للأردن من جديد.. من هو المواطن الأردني أسامة بشير البطاينة المعتقل في سوريا؟

بعد طرح البوستر الرسمى.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل مملكة الحرير

174 ألف.. إيرادات فيلم "الهوى سلطان" أمس