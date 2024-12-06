غدًا مؤتمر كرونسلاف يورتشيتش قبل مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي بدوري أبطال إفريقيا

يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام نظيره نادي دجوليبا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

غدا المؤتمر الصحفي لمدرب بيراميدز قبل مواجهة دجوليبا

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي الخاص بنادي بيراميدز في الثانية من ظهر السبت، بقاعة مؤتمرات استاد ٢٦ مارس الذي تقام عليه المباراة، فيما سيكون المران الأساسي بالملعب في السادسة مساء، وسيكون مفتوحا أمام الإعلام لمدة ١٥ دقيقة.

ويرافق المدير الفني في المؤتمر الصحفي للحديث لوسائل الإعلام في مالي، المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي.