عاجل.. ريال مدريد يعلن استبعاد رودريجو من مباراة جيرونا

أعلن نادي ريال مدريد، استبعاد 3 لاعبين من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة جيرونا اليوم في بطولة الدوري الإسباني.

3 لاعبين خارج قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا

أشار حساب ريال مدريد عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى غياب رودريجو، وجونزالو وتشيما من قائمة الفريق لمباراتنا أمام جيرونا في اللحظة الأخيرة.

ويواجه فريق ريال مدريد، نظيره جيرونا في إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد جيرونا على ملعب “مونتيليفي”، السبت 7 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويحتل فريق ريال مدريد، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة.