عاجل.. مورينيو يكشف حقيقة رغبة فنربخشة في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

الفجر الرياضي
مورينيو
مورينيو

نفى البرتغالي جوزية مورينيو مدرب فنربخشه التركي، نفيًا قاطعًا، صحة الأنباء المتداولة بخصوص رغبته في التعاقد مع مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في الانتقالات القادمة.

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وقال البرتغالي مورينيو في تصريحات صحفية اليوم السبت، "كريستيانو رونالدو لن يأتي إلى فنربخشه، لدي ثلاثة مهاجمين جيدين ولست بحاجة إلى مهاجم آخر".

وأضاف مدرب فنربخشة التركي "سيظل كريستيانو دائمًا كريستيانو، لكنني لا أريده لأنني راضٍ عن المهاجمين".

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وتولى جوزية مورينيو قيادة الكناري في يونيو 2024، خلفًا للمدرب إسماعيل كارتال.

ويحتل فنربخشة المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري التركي برصيد 32 من 13 مباراة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق جلطة سراى والذي يمتلك في رصيده 35 نقطة.

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