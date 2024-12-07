عاجل.. مورينيو يكشف حقيقة رغبة فنربخشة في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

نفى البرتغالي جوزية مورينيو مدرب فنربخشه التركي، نفيًا قاطعًا، صحة الأنباء المتداولة بخصوص رغبته في التعاقد مع مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في الانتقالات القادمة.

مورينيو يحسم موقفه من ضم كريستيانو إلى فنربخشة

وقال البرتغالي مورينيو في تصريحات صحفية اليوم السبت، "كريستيانو رونالدو لن يأتي إلى فنربخشه، لدي ثلاثة مهاجمين جيدين ولست بحاجة إلى مهاجم آخر".

وأضاف مدرب فنربخشة التركي "سيظل كريستيانو دائمًا كريستيانو، لكنني لا أريده لأنني راضٍ عن المهاجمين".

وتولى جوزية مورينيو قيادة الكناري في يونيو 2024، خلفًا للمدرب إسماعيل كارتال.

ويحتل فنربخشة المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري التركي برصيد 32 من 13 مباراة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق جلطة سراى والذي يمتلك في رصيده 35 نقطة.