قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق إن مجموعة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية صعبة موضحًا أنه سيشجع الزمالك لو لعب في المونديال.

ياسر ريان: لو الزمالك بيلعب في مونديال الأندية هشجعه.. ومجموعة الأهلي صعبة

وأضاف ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي يحتاج لتدعيم 5 مراكز على الأقل من أجل الوصول لأدوار متقدمة في كأس العالم للأندية".

وواصل:"الأهلي يحتاج للتعاقد مع ظهير أيسر ومهاجم قبل المونديال وعلي معلول حالة فريدة في الأهلي وأفضل من يحيى عطية الله".

وأكمل: "مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية صعبة وإنتر ميامي يمتلك العديد من الأسماء الرنانة وعلى رأسهم مصر ".

واختتم: الأندية المصرية تسير بشكل جيد في البطولات الإفريقية والزمالك والمصري قادرين على الفوز غدًا ومستوى الأندية المصرية أقوى من كل فرق إفريقيا".

