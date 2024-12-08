ياسر ريان: لو الزمالك بيلعب في مونديال الأندية هشجعه.. ومجموعة الأهلي صعبة
قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق إن مجموعة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية صعبة موضحًا أنه سيشجع الزمالك لو لعب في المونديال.
ياسر ريان: لو الزمالك بيلعب في مونديال الأندية هشجعه.. ومجموعة الأهلي صعبة
وأضاف ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي يحتاج لتدعيم 5 مراكز على الأقل من أجل الوصول لأدوار متقدمة في كأس العالم للأندية".
وواصل:"الأهلي يحتاج للتعاقد مع ظهير أيسر ومهاجم قبل المونديال وعلي معلول حالة فريدة في الأهلي وأفضل من يحيى عطية الله".
وأكمل: "مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية صعبة وإنتر ميامي يمتلك العديد من الأسماء الرنانة وعلى رأسهم مصر ".
واختتم: الأندية المصرية تسير بشكل جيد في البطولات الإفريقية والزمالك والمصري قادرين على الفوز غدًا ومستوى الأندية المصرية أقوى من كل فرق إفريقيا".