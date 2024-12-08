مانشستر يونايتد يعلن رحيل المدير الرياضي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، رحيل المدير الرياضي دان آشوورث عن منصبه بالتراضي بين الطرفين بعد أقل من ستة أشهر على توليه المنصب.

مانشستر يونايتد يعلن رحيل المدير الرياضي

وجاء قرار الإطاحة بآشوورث من منصبه كجزء من عملية إصلاح شاملة من قبل مالك حصة الأقلية من أسهم النادي جيم راتكليف.

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أعلن مانشستر يونايتد عن قرار رحيل آشوورث بعد ساعات من الخسارة أمام ضيفه نوتنجهام فورست 2-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتراجع للمركز الثالث عشر بفارق ثمان نقاط عن المربع الذهبي.

وذكر مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي: "نود أن نشكر دان على العمل الذي قام به خلال الفترة الانتقالية التي يمر بها النادي، ونتمنى له التوفيق في مستقبله".
 

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