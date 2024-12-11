عاجل.. تعليق ناري من مدرب باتشوكا عن مواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
مدرب باتشوكا
مدرب باتشوكا

علّق جييرمو ألمادو مدرب باتشوكا المكسيكي، على مواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية “الإنتركونتيننتال”، والمقرر لها السبت المقبل.

مدرب باتشوكا: جماهير الأهلي لن تؤثر علينا

قال ألمادو في تصريحاته عقب الفوز على بوتافوجو البرازيلي في ديربي الأمريكتين بكأس إنتركونتيننتال: “جماهير الأهلي المصري لن تؤثر علينا يوم السبت حتي وإن حضروا بكامل عدد مدرجات الملعب”.

وأضاف: “مواجهة ريال مدريد؟ نسير خطوة بخطوة وعلينا أن نفكر في مباراة الأهلي المصري أولًا”.

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وتابع مدرب باتشوكا قائلًا: “جمهور الأهلي لن يمثل ضغطًا علينا ونعلم أن الفريق المصري لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وسنستتمتع بذلك”.

وتغلب فريق باتشوكا المكسيكي، على نظيره بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 3-0، اليوم الأربعاء، على ملعب 974 في الدوحة، العاصمة القطرية.

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