خالد الغندور: محاولات لظهور الزمالك بقميصه الجديد أمام المصري

تحدث الإعلامي خالد الغندور، عن موعد ظهور قميص نادي الزمالك الجديد خلال مباريات بطولتي الدوري المصري والكونفدرالية الأفريقية.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن هناك محاولات من إدارة نادي الزمالك لظهور الفريق بالقميص الجديد خلال مباراة المصري المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف الغندور، مجلس إدارة نادي الزمالك أنهى كافة الإجراءات الخاصة باستلام ملابس الفريق من الجمارك بعد وصولها إلى مصر.

واختتم حديثه، من المقرر استلام كافة ملابس الفريق خلال الساعات القادمة، ليتم تجهيزها وظهور الفريق بالقميص الجديد في أقرب فرصة.