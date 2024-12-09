آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن آخر التطورات بشأن تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فأن إدارة ليفربول توصلت لإتفاق مع محمد صلاح لتمديد عقده مع الريدز.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن صلاح يريد تجديد عقده مع ليفربول لمدة 3 مواسم، بينما يريد الريدز عقدًا لمدة موسم واحد فقط.

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وأوضحت الصحيفة أن ليس هناك أي مشكلة تتعلق بالراتب الذي يحصل عليه صلاح، لأنه يُعد الأعلى أجرًا ضمن صفوف ليفربول، حيث يتفاضي 400 ألف إسترليني أسبوعيًا، لكن الخلاف يتعلق فقط بمدة العقد.

وأشارت إلى أن إدارة النادي الإنجليزي لا يحبذون تقديم عقود طويلة للاعبين الذين تخطوا حاجز الـ30 عامًا مثل محمد صلاح، وهذا ما ينطبق كذلك على فيرجيل فان دايك قائد الريدز.
 

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آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

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