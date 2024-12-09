منتخب القوس والسهم يحصد 5 ميداليات في بطولة العراق الدولية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حقق المنتخب المصري للقوس والسهم في 5 ميداليات متنوعة بطولة العراق الدولية الثانية للقوس والسهم والتي أقيمت منافساتها في الفترة من 6 وحتى 8ديسمبر الجاري بمدينة السليمانية بالعراق.
وأسفرت منافسات الرجال للقوس الأولمبي، عن فوز علي عبد البر بالميدالية الذهبية، وبهاء الدين عمرو بالميدالية الفضية.

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وفي منافسات فردي السيدات للقوس الأولمبي، فازت ندى عزام بالميدالية الفضية، في حين أسفرت منافسات السيدات للقوس المركب عن فوز نورا الصباغ بالميدالية الذهبية، ونانسي الجبيلي بالميدالية البرونزية.


وترأس بعثة المنتخب في العراق العميد هاني حسين عضو مجلس الإدارة، وضمت البعثة كل من علي عبد البر وبهاء عمرو وأحمد حسام وندى عزام في القوس الأولمبي، ونانسي الجبيلي ونورا الصباغ في منافسات القوس المركب، بالإضافة إلى ماجد محيي المدير الفني.

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